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В Николаеве взорвали банкомат и похитили четверть миллиона гривень

17 февраля, 03:28

Инцидент произошел ночью 16 февраля

В Николаеве ночью воскресенья, 16 февраля, неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, около 3 часов ночи неизвестные через окно проникли в отделение банка на улице Космонавтов в Ингульском районе города. Злоумышленники взорвали банкомат и похитили из него более 250 тысяч гривен.

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Отмечается, что полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража, совершенная в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения до 8 лет. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают подозреваемых.

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Напомним, ранее в результате взрыва банкомата на улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тыс. грн . В результате взрыва разорвало все кассеты с деньгами, которые разлетелись.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь. Сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению, устанавливается. Все вещественные доказательства копы изъяли.

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кража взрыв Николаев похищение банкоматы

Источник: Сегодня

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