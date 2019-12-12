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В Киеве загорелся троллейбус

12 декабря, 08:53

Огонь успели ликвидировать до полного распространения прибывшие на место спасатели

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве рядом с Центральным железнодорожным вокзалом загорелся троллейбус. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

На данный момент не уточняется, горело ли транспортное средство на остановке или загорелось на ходу.

Огонь успели ликвидировать до полного распространения прибывшие на место спасатели. Пострадавших в результате ЧП нет.

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Отметим, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а на прошлой неделе нельзя было проехаться по банковской карте.

Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Борщаговки, где уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

Помимо этого, у столичных маршруток во время движения ранее уже не раз отваливались колеса.

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Киев вокзал пожары

Источник: Сегодня

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