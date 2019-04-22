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В Киеве женщина упала на рельсы в метро и остановила движение поездов

Сегодня, 10:45

На станциях по красной ветке на перронах скопилось огромное количество пассажиров

Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Утром в понедельник, 22 апреля, произошло ЧП на красной ветке столичной подземки. На станции "Арсенальная" женщина оказалась на рельсах. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

"Как женщина оказалась на рельсах станции, выясняет полиция. Возможно, ее кто-то толкнул или ей стало плохо и она упала. К счастью, женщина не получила повреждений. Остановка движения поездов составила две минуты с 9:35 до 9:37", – рассказали в метрополитене.

Впрочем, даже такой остановки в движении поездов хватило для того, чтобы на других станциях по красной ветке на перронах скопилось огромное количество пассажиров. Например, на станции "Театральная", чтобы втиснуться в переполненный вагон, пришлось пропустить пять поездов.

Ранее сообщалось, что в конце марта на станции метро "Театральная" столичной подземки произошло ЧП – женщина упала на эскалаторе.

Напомним, ранее видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивает друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.


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Тег транспорт, Киев, метро, чп

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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