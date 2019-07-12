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В Киевском метро произошло ЧП: закрыты несколько станций на синей ветке

12 июля, 09:29

На станции "Оболонь" пассажир упал на рельсы, закрыты станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра"

Фото: Alina Artyukova
Фото: Alina Artyukova.

В Киевском метро утром в пятницу, 12 июля, произошло очередное ЧП: на станции "Оболонь" на синей ветке пассажир упал на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

"По техническим причинам закрыты станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра", - говорится в сообщении.

На данный момент подробности инцидента уточняются.

Как сообщается в паблике "Информатора" в Facebook, на рельсы в метро упала женщина. На месте работают спасатели. По предварительным данным, женщина погибла.

Также пользователи социальный сетей пишут о том, что о закрытии станции "Почайна" не сообщалось, поэтому люди пересели с Оболони на маршрутки, чтобы сесть в подземку на "Почайной", хотя лучше добираться до "Контрактовой площади" и садиться на метро там.

Напомним, 22 апреля произошло ЧП на красной ветке столичной подземки. На станции "Арсенальная" женщина оказалась на рельсах. К счастью, женщина не получила повреждений. Остановка движения поездов составила две минуты с 9:35 до 9:37.

Ранее сообщалось, что в конце марта на станции метро "Театральная" столичной подземки произошло ЧП – женщина упала на эскалаторе.

При этом видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивает друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.


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Тег Киев, метро, чп

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