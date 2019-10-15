В Киевской области за сутки произошло девять ДТП: погибли три человека

В полиции региона рассказали о серьезных авариях, среди которых есть и инцидент с автомобилем скорой помощи

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области, где ранее в аварии погибли сестры-близняшки, за сутки произошло девять ДТП, жертвами которых стали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Вчера в пгт Глеваха погиб 70-летний водитель в результате столкновения с другим авто. Предварительно, пенсионер не соблюдал безопасную дистанцию и скорость движения", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Также в селе Яблоновка в Макаровском районе столкнулись двое велосипедистов. От удара женщина, которая ехала на одном из них, упала, ударилась затылком о бордюр и умерла.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Еще одной трагедией закончилась авария на трассе Киев – Одесса близ Гребенок. Там водитель сбил женщину около 45 лет, которая внезапно вышла на проезжую часть.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Кроме того, на территории региона произошло несколько аварий с пострадавшими. В Белой Церкви легковушка сбила местного жителя: его госпитализировали с переломами ноги, грудной клетки и черепно-мозговой травмой. На трассе Киев – Чернигов недалеко от Залесья водитель мотороллера не справился с управлением и упал. 15-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму, ее отправили в больницу. На автодороге Борисполь – Днепр мотоцикл столкнулся с легковушкой, водитель мотоцикла получил перелом ключицы и ноги.

Также в Крюковщине под Киевом водитель Daewoo столкнулся с другим авто, пассажирка которого в результате аварии получила сотрясение головного мозга.

Вместе с тем, в Фастове в аварию попал автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов. Машина медиков столкнулась с машиной, пострадали пассажиры легковушки. Также в с. Мотовиловка автомобиль боковым зеркалом задел пешехода: местная жительница двигалась в попутном направлении. Потерпевшая получила черепно-мозговую травму и ушиб ноги.

Напомним, за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2369 человек.

Также полицейские задержали троих учащихся ПТУ из Киевской области, которые за одну ночь угнали три машины и устроили ДТП.

Новости "Сегодня" ранее писали, что в селе Белогородка под Киевом водитель легковушки на пешеходном переходе сбил девятилетнюю девочку.

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