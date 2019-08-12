В Киевской области произошло смертельное ДТП: погибшего "вырезали" из машины

В селе Росава BMW выехал на встречную полосу и протаранил Peugeot

/ Фото: ГУ ГСЧС Киевской области

В Киевской области близ Мироновки в селе Росава произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

Инцидент произошел на трассе Киев – Знаменка накануне около полудня. Там столкнулись Peugeot и BMW.

По данным областной полиции, водитель "немца" выехал на встречную полосу и протаранил Peugeot, в результате чего водитель "француза" погиб на месте происшествия. Пассажира Peugeot и водителя BMW госпитализировали с с телесными повреждениями разной степени.

Спасатели деблокировали тело погибшего из машины.

Напомним, что еще одно смертельное ДТП произошло в Глевахе. Там легковушка Volkswagen на большой скорости врезалась в микроавтобус с пассажирами, который выполнял рейс по маршруту Белая Церковь – Киев и затормозил на остановке. В результате аварии погибли два человека, 16 человек были госпитализированы.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

Также новости "Сегодня" писали, что в Черкассах произошло тройное ДТП – столкнулись "Жигули", Volkswagen и Renault.

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