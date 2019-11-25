В Киевской области спасли 15 лебедей, которые примерзли ко льду

В Киевской области, где с прошлой недели установились морозы, 15 лебедей примерзли ко льду. Бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе провели спасательную операцию. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины на свой странице в Facebook.

Так, чтобы помочь птицам, спасатели прорубили около 200 метров льда.

Фото: ГСЧС Украины Реклама

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Напомним, в парке Отрадном несколько дней продолжались работы по спасению черепах из озера, которое сейчас реконструируют. При этом из-за большой стройки уничтожается вся его экосистема. За один день из озера эвакуировали 10 болотных черепах. По словам активистов, в целом за несколько дней удалось спасти около 30 черепах.

Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка. Львовские спасатели вытащили животное из канализации, в которую тот упал. Бригаду ГСЧС вызвали прохожие, услышав мяуканье из дождеприемника.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки. Бордер-колли застрял на отвесной круче и сам спуститься не мог. На помощь отправили пожарных. Чтобы снять пса с 15-метровой высоты, спасателю пришлось спускаться вниз на тросе, а затем вместе с четвероногим путешественником медленно подниматься вверх. На ошейнике у собаки был телефон хозяина, и вскоре после спасения друзья воссоединились.

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