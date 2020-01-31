В Киевской области спасли собаку, которая попала в ловушку (видео)

Также под Киевом спасли собаку, которая попала под поезд

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В Тетиевском районе спасатели освободили собаку, которая застряла лапой в карабине металлической цепи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Так, к спасателям обратился хозяин собаки и сообщил, что уже несколько часов не может освободить животное из ловушки.

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На помощь был направлены дежурный караул 9-й Государственной пожарно-спасательной части Тетиева. Собаку оперативно освободили и передали владельцу.

Тем временем, киевская Служба спасения животных сообщает о том, что в Боярке на ж/д станции из-под перрона была извлечена собака, которая попала под поезд. Собаке оторвало передние лапы. Животное госпитализировали.

Ранее близ пгт Дымер бойцы киевской Службы спасения животных спасли косулю, которую сначала сбила машина, потом ее покусала собака и в результате животное застряло в ограде кладбища. Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили косулю из ограды и госпитализировали ее. Состояние животного крайне тяжелое, есть как раны от ДТП, так и от собаки, кровотечение, а также компрессионная травма от сдавливания.

Также новости "Сегодня" сообщали о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка. Так, оказавшееся в трубе животное не сразу захотело вылезать наружу.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки с 15-метровой высоты.

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