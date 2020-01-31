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В Киевской области спасли собаку, которая попала в ловушку (видео)

31 января, 16:55

Также под Киевом спасли собаку, которая попала под поезд

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В Тетиевском районе спасатели освободили собаку, которая застряла лапой в карабине металлической цепи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Так, к спасателям обратился хозяин собаки и сообщил, что уже несколько часов не может освободить животное из ловушки.

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На помощь был направлены дежурный караул 9-й Государственной пожарно-спасательной части Тетиева. Собаку оперативно освободили и передали владельцу.

Тем временем, киевская Служба спасения животных сообщает о том, что в Боярке на ж/д станции из-под перрона была извлечена собака, которая попала под поезд. Собаке оторвало передние лапы. Животное госпитализировали.

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Ранее близ пгт Дымер бойцы киевской Службы спасения животных спасли косулю, которую сначала сбила машина, потом ее покусала собака и в результате животное застряло в ограде кладбища. Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили косулю из ограды и госпитализировали ее. Состояние животного крайне тяжелое, есть как раны от ДТП, так и от собаки, кровотечение, а также компрессионная травма от сдавливания.

Также новости "Сегодня" сообщали о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка. Так, оказавшееся в трубе животное не сразу захотело вылезать наружу.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки с 15-метровой высоты.

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киевская область ГСЧС спасение животных

Источник: Сегодня

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