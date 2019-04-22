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В Киевской области возле Днепра нашли тело с перемотанными скотчем руками – СМИ

Сегодня, 10:32

Тело направили на экспертизу

Иллюстрация. Фото: vmestezp.org
Иллюстрация. Фото: vmestezp.org.

Труп мужчины с перемотанными скотчем руками нашли на берегу Днепра в Киевской области. Об этом сообщает УНН, ссылаясь источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что труп пролежал довольно длительное время.

На данный момент тело отправили на экспертизу. Открыто уголовное производство с квалификацией "Умышленное убийство".

На данный момент официальных сообщений от полиции по инциденту пока нет.

Ранее сообщалось, что в Харькове на Южном вокзале в электричке нашли труп мужчины. Тело было найдено в поезде, прибывшем из Близнюков 9 апреля, около 8:40. В ходе предварительного осмотра тела эксперты не обнаружили следов насильственной смерти и направили тело в морг. Позже выяснилось, что умершим оказался житель села Садовое 1970 года рождения.

Также сообщалось, что в одной из квартир жилого дома на улице Евгения Коновальца на столичном Печерске утром в воскресенье, 7 апреля, обнаружили труп молодой женщины.

Также мы писали, что в лесопарковой полосе в районе улицы Курчатова (Лесной массив) в Киеве прохожие утром 16 апреля обнаружили труп мужчины

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Тег Днепр, труп, киевская область

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