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В Кривом Роге нашли 14-летнего подростка, сбежавшего из приюта в Киеве

26 декабря, 13:42

Ребенок сбежал из приюта еще несколько месяцев назад

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Полиция нашла в Кривом Роге 14-летнего подростка, который сбежал из приюта в Киеве несколько месяцев назад. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Несколько месяцев назад в Деснянское управление полиции от воспитателя Центра социально-психологической реабилитации детей поступило сообщение об исчезновении 14-летнего подростка. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовное кодекса Украины с дополнительной квалификацией – без вести отсутствует, полицейские объявили парня в государственный розыск", – говорится в сообщении.

Подростка нашли невредимым и вернули в приют. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

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Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в поселке городского типа Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и не вернулась домой. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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