В Черновцах трое подростков-иностранцев сбежали из приюта

Ранее парней задержали в группе нелегалов из Бангладеш, которые пытались пройти в Румынию

Фото: Нацполиция

В областном центре Буковины сегодня утром трое граждан Бангладеш в возрасте 16-17 лет, сбежали из детского приюта. Из Черновцов нарушителей должны были поместить в Волынский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

"Если вам известна какая-либо информация о местонахождении указанных на фото лиц, просьба срочно сообщить по спецлинии "102", – сообщают в полиции.

Добавим, что ранее группа граждан из Бангладеш пыталась незаконно попасть в Румынию через Буковину. Нарушителей задержали в пограничной зоне в Новоселицком районе при попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

На поиски иностранцев рабов ориентированы все наряды полиции города Черновцы.

Напомним, недавно во Львове трое подростков сбежали из приюта– дети разбили окна и ушли на ночь глядя. Все случилось, когда в приюте остались двое работников на 27 воспитанников. Пропажу обнаружили утром. В приюте эти ребята прожили всего неделю.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области из детского лагеря сбежали шестеро детей.Все они отдыхали в лагере "Огонек Буковины", что в селе Валя Кузьмина Глыбоцкого района.

А в одном из сел Яворовского района трое детей сбежали от опекунши.

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