В полиции сообщили подробности взрыва маршрутки в Киеве: фото и видео

С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие остатки для проведения экспертизы

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В столичном главке Национальной полиции сообщили подробности ЧП недалеко от станции метро "Лесная" в Киеве, где утром 15 августа взорвалась маршрутка.

"Правоохранители выяснили, что после выхода всех пассажиров на конечной остановке маршрутного такси водитель услышал хлопок. Вскоре он увидел, как загорелся автобус. По предварительной версии спасателей, которые ликвидировали пожар, причиной стало занесение постороннего источника зажигания. С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие остатки для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

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К счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Полицейские разыскивают причастных к правонарушению лиц.

Ранее сообщалось, что в Вишневом ночью 12 августа вспыхнула маршрутка, которая стояла на обочине улицы Остапа Вишни. Огонь полностью уничтожил автобус. К тушению привлекались 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это едва ли не каждый третий "бусик".

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