В результате ДТП в Киевской области погибли четыре человека

Фото из открытых источников

Вблизи пгт Макаров Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 4 человека, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"15 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи пгт Макаров в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье вечером.

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Спасатели ликвидируют последствия ДТП. Для деблокации тел погибших привлечено 8 чел. л/с и 2 ед. техники ГСЧС.

Напомним, ранее мы писали, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах . По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы .

Кроме этого, мы писали, что на 72-м километре автодороги Киев – Знаменка, возле города Кагарлык, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей – Chevrolet и Volkswagen, которые ехали навстречу друг другу. Одна из машин загорелась после столкновения.

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