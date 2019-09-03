В сеть попало видео лобового столкновения на мосту Патона в Киеве

На опубликованных кадрах видно, как Audi на огромной скорости едет по мосту Патона

В социальных сетях появилось видео лобового столкновения Audi и Volkswagen на столичном мосту Патона. В частности, момент ДТП обнародован в паблике dtp.kiev.ua.

На видео видно, как Audi на большой скорости едет по мосту и врезается в едущий по встречной полосе Volkswagen. При этом удар был настолько сильным, что у Audi вылетел двигатель.

По предварительной информации, двоих водителей и девушку-пассажира Audi госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства по ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.

Видео: Сегодня

Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.

Кроме того, сообщалось, что в Киевской области за сутки произошло четыре ДТП, в результате которых погибли четыре человека. По всем авариям открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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