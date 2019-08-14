В столичном метро произошло ЧП: в подземке сообщили подробности (видео)

На станции метро "Университет" мужчина вышел из вагона и упал на рельсы

Автомобиль скорой помощи в Украине. Архивное фото: ГСЧС

Вчера вечером, 13 августа, произошло ЧП в столичном метрополитене на красной ветке.

"Около 22:00 на станции метро "Университет" мужчина среднего возраста вышел из вагона прибывшего поезда. По неизвестным причина он упал между вагонами на рельсы. Мужчина не пострадал. Его достали на перрон. На место выезжала полиция и медики. Мотивы поступка мужчины и причина падения между вагонами, нам неизвестна", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе столичного метрополитена.

Из-за ЧП произошел небольшой сбой в движении поездов на линии.

Видео инцидента опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

Напомним, что в прошлом месяце подобное ЧП произошло на станции метро "Олимпийская". мужчина оказался на рельсах, когда еще поезд не прибыл на станцию. Для того, чтобы поднять его с рельс, движение по станции останавливалось на четыре минуты, а движение по синей ветке метро не прекращалось. Сам мужчина находится в сознании, сильных травм он не получил.

Также в конце марта на станции метро "Театральная" столичной подземки произошло ЧП – женщина упала на эскалаторе.

При этом видео давки в киевском метро всколыхнуло соцсети. На одной из станций, где идет ремонт, люди каждое утро чуть не сбивают друг друга с ног. В часы пик давка в метро опасна, поэтому чтобы дойти до выхода вместе с толпой, и не упасть, надо знать, как правильно двигаться.

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