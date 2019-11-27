Вандалы разгромили стеклянную остановку в Киеве

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве вандалы разгромили очередную стеклянную остановку. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Кому-то эти остановки-МАФы явно мешают. Киев, Героев Сталинграда, 22", - говорится в подписи к опубликованному фото с разбитым на остановке стеклом.

Впрочем, в комментариях пользователи шутят, что по частоте таких погромов можно предположить, что столичные власти "проиграли в карты директору стеклозавода".

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Как сообщалось ранее, неизвестные в балаклавах разгромили вагон пригородной электрички Киев – Фастов. Вандалы в электричке разбили окна, битое стекло было рассыпано по всему полу. Также были вырваны части сидений. Пользователи соцсетей были возмущены произошедшим. Многие призывали правоохранителей разыскать вандалов и заставить заплатить ущерб.

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Также мы писали, что неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенной неподалеку от парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной. Скульптуру музы, которая держит венок, щедро облили разноцветными красками – черной, ярко-красной, зеленой.

Напомним, что на Русановке в Киеве изуродовали скульптуру "Бабушки с кравчучкой". Бабушке "сняли" смешную шапку и практически полностью раскурочили голову.

Кроме того, в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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