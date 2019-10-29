Синоптики порадовали прогнозом на зиму 2020

Сегодня - 20 февраля / Фото: Pixabay

Зима 2019-2020 годов в Украине будет преимущественно теплой с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Об этом сообщила заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"Зима в этом году будет такой же теплой, как и предыдущие зимы. Эти тенденции, которые у нас наблюдались в течение последних пяти лет, они и сохраняются. Возможны резкие изменения температуры, возможны кратковременные понижения температуры воздуха до -10 и даже -20, но они будут кратковременными. В целом же будет преобладать теплая зимняя погода", - отметила метеоролог.

По ее словам, изменения климата предусматривают увеличение количества дней с температурами выше 0 зимой, но при этом количество дней с температурой -10... -20 не меняется – в зависимости от региона количество таких дней может быть 2-3 за сезон, тогда как будет преобладать в течение зимы температура от -5 до +5 градусов.

Также она отметила, что первые 9 месяцев текущего года уже показали, что год, включая зиму, будет теплее предыдущих.

Реклама

При этом, она добавила, что причинами аномально теплой осени и зимы, которая приближается, является значительное прогревание океанов – в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также Средиземного моря.

"В океане накоплена очень большая тепловая энергия и она, как печка, которая будет подогревать атмосферу в течение зимы, и, наконец эти теплые влажные воздушные массы будут приходить в Европу и в Украину и будут способствовать тому, что температура воздуха в целом будет выше на 1-2 градуса, чем в начале этого века", – отметила метеоролог.

В тренде Легализация медицинской конопли в Украине: за и против

Кроме того, на погоду в течение зимы будет влиять чрезвычайное прогревания полярных областей, аномалии температур в которых сейчас достигают 10-15 градусов. В связи с этим, арктические воздушные массы будут двигаться дальше на Юг и чаще приносить резкое похолодание, тогда как на Север, напротив, чаще будут распространяться теплые воздушные массы.

"Это будет приводить к достаточно неустойчивой погоде", – добавила специалист.

Напомним, что в ноябре ожидаются постоянные смены погоды – столбики термометров будут "прыгать" от плюсовой температуры до минусовой и обратно.

Читайте на сайте "Сегодня" более подробно о прогнозе погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама