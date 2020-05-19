Выбили стекло и дали по лицу: в Киеве очевидцы не дали сбежать пьяному водителю

Нетрезвый автомобилист, убегая от копов, протаранил машину на светофоре

В Киеве пьяный водитель зеленого Daewoo Lanos пытался убежать от патрульной полиции с Виноградаря по Гостомельскому шоссе, сообщает "Киев Оперативный".

В процессе побега нетрезвый автомобилист, оказавшись на светофоре перед поворотом на Пущу-Водицу, влетел в заднюю часть автомобиля Opel, который просто стоял на на светофоре.

"Моментально получил пару ударов по лицу от водителей, которые стояли на светофоре и был задержан сотрудниками полиции",- сообщается в комментарию к видео, которое сняли очевидцы происшествия.

Ранее в Киеве патрульные полицейские остановили бетономешалку, за рулем которой оказался пьяный до потери сознания мужчина. Так, на Метрологической улице жители столицы заметили бетономешалку. MAN ехал по дороге с многочисленными нарушениями ПДД, по встречной полосе, а когда машина остановилась, то водитель чуть не выпал из кабины.

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Также столичные копы остановили очередную любительницу селфи Анну Краснову, которая в состоянии алкогольного опьянения разъезжала по городу на большой скорости.

Также сообщалось, что пьяный водитель снес коляску на переходе в Энергодаре.

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