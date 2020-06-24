Взрыв на Позняках: что происходило с газом в доме накануне трагедии

Жильцы столичной десятиэтажки на улице Саломеи Крушельницкой, в которой произошел взрыв газа, заявляют, что конструкция, которую газовщики оставили вместо снятых счетчиков, шокировала их.

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Так, ранее жительница квартиры №225 Марина Лютая сообщила, что газовщики при проведении работ использовали пластиковую бутылку. В свою очередь гражданский муж Марины, Игорь, рассказал нам, какую картину застал после того, как газовщики демонтировали для поверки газовый счетчик.

"У нас в квартире между двумя трубами нам поставили пластиковую бутылку в качестве распорки. Делалось это, видимо, из-за того, что между трубами узкое пространство. То есть чтобы у шланга, который накручивали на трубы, не было перегиба. Когда я увидел эту конструкцию, то возмутился, мол, что это за бред. К сожалению, я не успел этого сфотографировать. Другие жильцы рассказали, что у них в качестве распорки ставили рулон туалетной бумаги. Пока таких конструкций не было – не было и проблем", – говорит Игорь.

Представитель "Киевгаза" Елена Мичурина нам сообщила, что в ведомстве досконально проверят озвученную информацию и дадут официальный ответ после выяснения всех обстоятельств.

Напомним, что взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках произошел утром 21 июня. Вследствие взрыва разрушены пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин.

Основной версией трагедии в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5, полиция называет взрыв газовоздушной смеси. Для решения жилищной проблемы жильцов аварийного дома, как писали новости "Сегодня", власти столицы готовы выделить 30 миллионов гривен.

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Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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