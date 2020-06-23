Взрыв в доме на Позняках: девушка, которая чудом спаслась, рассказала о туалетной бумаге в газовых трубах

Стали известны новые подробности трагического взрыва на улице Соломии Крушельницкой в Киеве. Напомним, одна из семей спаслась по счастливой случайности – прямо накануне взрыва эти киевляне уехали к родственникам. Также они рассказали о любопытной детали, которая способна пролить свет на возможные причины взрыва. Мы разыскали эту семью и выяснили подробности.

"Мы уехали из Киева в пятницу, 19 июня. Поехали к родственникам в Сумскую область, чтобы оставить там детей ради того, чтобы они не находились в столичной духоте, – рассказала нам жительница этого дома Марина Лютая. – Наша квартира – смежная с той, где был эпицентр взрыва. В то утро дома была наша невестка, в 7.30 она пошла на работу и это ее спасло. О произошедшем мы узнали от кумы – она нам позвонила и сказала, что взорвался дом. Мы оставили детей и поехали обратно в Киев. Первая мысль, которая пришла – это то,что взрыв произошел из-за газа и демонтажа счетчиков, которые забрали на поверку. Вместо счетчика жильцам поставили шланги-перемычки, а внутрь шлангов, чтобы не было перегибов, засунули либо пластиковую бутылку, либо рулон туалетной бумаги. И это 21 век!"

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По словам Марины, пока что никто из городских и центральных властей конкретно ее семье не предлагал.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

"Со слов представителей ГСЧС нам известно, что выше 4 этажа – пустота. Там нет квартир. У нас есть опасения того, что мы останемся на улице. Требуем, чтобы нас обеспечили равноценным жильем. Сейчас мы живем в гостинице "Укрзализныци", мы обеспечены предметами первой необходимости", – говорит Марина.

О квартире, которая была эпицентром взрыва, Марина рассказывает, что там проживала бабушка: "На днях я заходила к ней в гости. Запаха газа не было. О хозяйке могу сказать, что она всю жизнь проработала директором школы, занималась йогой".

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В свою очередь, в "Киевгазе" вчера заявили, что помогают правоохранителям выяснять причину трагедии.

"Наши сотрудники предоставили всю необходимую информацию и документацию, которая необходима для расследования. Внутри компании мы также создали комиссию для выяснения обстоятельств", – сообщили в "Киевгазе".

Напомним, что взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках произошел утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин.

Основной версией трагедии в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5 полиция называет взрыв газовоздушной смеси. Для решения жилищной проблемы жильцов аварийного дома, как писали новости "Сегодня", власти столицы готовы выделить 30 миллионов гривен.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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