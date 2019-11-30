Взрыв в отделении банка в Киеве: полиция начала расследование

/ Фото: Нацполиция

Полиция Киева начала уголовное производство по факту взрыва в отделении "Ощадбанка" на Русановке. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

По информации ведомства, злоумышленники с помощью газовых баллонов взорвали банкомат, откуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

"Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Сумму украденных денег пока устанавливают.

Напомним, в Запорожье взорвали банкомат, установленный в магазине на первом этаже жилого пятиэтажного здания уничтожив при этом и магазин, где стоял аппарат. Фасад здания оказался серьезно поврежден, но удалось ли похитить деньги, не сообщалось.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

А в Днепре полицейские задержали троих молодчиков, которые подозреваются в ограблении десятка банкоматов. Как выяснилось, грабители выбирали места подальше от центра, чтобы не попасть в поле зрения камер видеонаблюдения.

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