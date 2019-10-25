Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

В Днепре копы задержали подозреваемых в ограблении десяти банкоматов

25 октября, 20:04

С места преступления подозреваемые уезжали на велосипедах

В Днепре полицейские задержали троих молодчиков, которые подозреваются в ограблении десятка банкоматов. Как выяснилось, грабители выбирали места подальше от центра, чтобы не попасть в поле зрения камер видеонаблюдения.

Банкоматы они подрывали, вытягивали из них наличные и убегали на велосипедах. Их выслеживали почти год. Сколько денег они украли – до сих пор подсчитывают. Злоумышленникам грозит до восьми лет в тюрьме.

Ранее в результате взрыва банкомата на улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тыс. грн.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

А в Днепропетровской области взорвали банкомат в селе Черкасское Новомосковского района.

А в Запорожье взорвали банкомат, установленный в магазине, на первом этаже жилого пятиэтажного здания, уничтожив при этом и магазин, где стоял аппарат. Фасад здания оказался серьезно поврежден, но удалось ли похитить деньги, не сообщалось.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ограбление грабители Днепр банда банкоматы

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Днепре мужчина прямо на улице избил жену
В Днепре мужчина прямо на улице избил женуДнепр
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине на выходные
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине на выходныеУкраина
В Днепропетровской области сотни людей всю ночь искали пропавшего ребенка
В Днепропетровской области сотни людей всю ночь искали пропавшего ребенкаДнепр
В Днепре на набережной обстреляли Mercedes: погиб водитель
В Днепре на набережной обстреляли Mercedes: погиб водительДнепр
Одна отставка и четыре назначения: Кабмин объявил о перестановках в ОГА
Одна отставка и четыре назначения: Кабмин объявил о перестановках в ОГАПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...