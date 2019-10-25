В Днепре копы задержали подозреваемых в ограблении десяти банкоматов

В Днепре полицейские задержали троих молодчиков, которые подозреваются в ограблении десятка банкоматов. Как выяснилось, грабители выбирали места подальше от центра, чтобы не попасть в поле зрения камер видеонаблюдения.

Банкоматы они подрывали, вытягивали из них наличные и убегали на велосипедах. Их выслеживали почти год. Сколько денег они украли – до сих пор подсчитывают. Злоумышленникам грозит до восьми лет в тюрьме.

Ранее в результате взрыва банкомата на улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тыс. грн.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

А в Днепропетровской области взорвали банкомат в селе Черкасское Новомосковского района.

А в Запорожье взорвали банкомат, установленный в магазине, на первом этаже жилого пятиэтажного здания, уничтожив при этом и магазин, где стоял аппарат. Фасад здания оказался серьезно поврежден, но удалось ли похитить деньги, не сообщалось.

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