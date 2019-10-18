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В Запорожье взорвали банкомат вместе с магазином

18 октября, 13:48

Взрыв прогремел на первом этаже жилой пятиэтажки

В Запорожье взорвали банкомат, расположенный в жилом доме

В Запорожье взорвали банкомат, расположенный в жилом доме / Фото: Нацполиция

В Запорожье ночью 18 октября прогремел взрыв банкомата, установленного на первом этаже жилого пятиэтажного здания, в магазине на улице Магистральной.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, фасад здания оказался серьезно поврежден, но удалось ли похитить деньги, пока неизвестно.

На месте происшествия работало руководство, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, эксперты-криминалисты, работники взрывотехнического управления и кинологической службы полиции.

В настоящее время ведется розыск злоумышленников, причастных к совершению этого преступления. Было открыто уголовное производство по статье об "умышленном уничтожении или повреждении имущества".

Ранее в результате взрыва банкомата на улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тыс. грн.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

А в Днепропетровской области взорвали банкомат в селе Черкасское Новомосковского района.

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Источник: Сегодня

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