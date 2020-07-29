Задержание подрывников в Киеве: что известно о преступниках, требовавших биткоины

Один подозреваемый был судим за убийство, а второй оказался частным предпринимателем-изобретателем

Глава управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил подробности о двух задержанных мужчинах, которых подозревают в организации серии взрывов в Киеве. Речь идет о взрывах у станции метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле.

Как рассказал руководитель столичного главка полиции, злоумышленниками оказались киевляне, 1960 и 1961 года рождения. Один из них был судим в 2013 году за убийство мужчины путем подрыва машины. Он освободился из мест лишения свободы в 2017 году. Второй фигурант уголовного производства о подрывах – частный предприниматель, у которого запатентировано несколько изобретений.

"В ходе обысков в квартире судимого фигуранта обнаружено немало вещественных доказательств, среди которых газовый баллон, идентичный тому, который взорвался в подъезде дома в Подольском районе. Кстати, его подельник – частный предприниматель, который имеет несколько патентов как изобретатель устройств для переработки и обработки газовых смесей и топлива разных видов. Основной мотив их преступлений – корыстный, ведь они требовали 50 биткоинов в обмен на "услугу", а именно – что не подорвут объект на площади у метро "Минская", - рассказал Крищенко на брифинге 29 июля.

Он добавил, что на злоумышленников вышли после того, как один из них "засветился" на видео камеры наблюдения.

Как уточнил новоназначенный прокурор Киева Олег Кипер, причастность задержанных к совершению подрывов уже доказана, им объявлено подозрение.

"Фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводят следователи Службы безопасности Украины", – добавил Кипер.

Также правоохранители напомнили о волне "минирований", которая прокатилась по столицы за последние две недели. Как выяснилось, на днях специалисты проверяли после сообщения о минировании Андреевскую церковь, а на улице Оросительной нашли самодельное взрывное устройство, которое специалисты взрывотехнической службы изъяли на экспертизу.

Напомним, что в результате взрыва у входа на станцию метро "Шулявская", который произошел 17 июля, пострадали четыре человека.

При взрыве, который произошел на Подоле, к счастью, никто не пострадал.

Также отметим, что в столице продолжается усиленный режим службы правоохранителей.

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