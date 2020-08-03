Задержание террориста в Киеве: под видом журналистов в банк зашли полиция и СБУ

Среди журналистов, которых потребовал к себе провести "киевский террорист" Сухроб Каримов были сотрудник полиции и сотрудник СБУ. Они вошли, изображая из себя журналиста и оператора с камерой. Также внутрь впустили журналистов трех изданий.

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Об этом на месте событий рассказал журналист Богдан Кутепов, который был среди трех медийщиков, допущенных в периметр.

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"Были журналисты 1+1, были "Бабель" и я. И было двое – сотрудник полиции и СБУ, как оператор и журналист. Поскольку задержанный сказал, что требует журналистку-девушку, чтобы озвучить ей требования. Мы, журналисты, зашли внутрь, но дальше нас не пустили. Там были все руководители полиции, СБУ и Альфа, и все службы", – рассказал Кутепов изданию PavlovskyNews.

Среди журналистов, которых пустили к террористу, были полиция и СБУ Видео: PavlovskyNews

Также он отметил, что один из силовиков координировал все действия на месте.

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"Был человек, который все координировал, рассказывал, кто что делает. Нам говорили – если бомба, то надо журналистам убежать, спрятаться за мебель. И говорили, если будет взрыв, то будет опасность здоровью и жизни. И эти журналисты согласились", – отметил медийщик.

Той самой "журналисткой" оказалась руководитель полиции диалога Виктория Азарова.

"Он потребовал общения с журналистами, ведущими прямую трансляцию, и я согласилась. У нас была совместная группа СБУ и Национальной полиции", – рассказала Азарова.

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Видео: 112 Украина

Полицейская отметила, что единственное требование Каримова было – заявить, что он является "святым духом".

Безопасность во время спецоперации обеспечивали около 300 правоохранителей.

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Около полудня 3 августа в киевскую полицию поступило сообщение о захвате банка в центре столицы. Мужчина с большой спортивной сумкой зашел в здание и под угрозой взорвать бомбу приказал вызвать правоохранителей. Позже он отпустил всех людей, оставив только руководителя банковского отделения.

"Киевским террористом" оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения. Он требовал пустить к нему журналистов, чтобы он мог выйти в прямой эфир одного из телеканалов. Когда его требование выполнили, спецназ его обезвредил и задержал.

Сейчас ему грозит от пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой за нарушение статьи 258 Уголовного кодекса Украины ("Террористический акт").

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