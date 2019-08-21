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Заказное убийство матери и дочери под Киевом: полиция показала фото и видео задержанных

21 августа, 08:22

Все причастные к резонансному преступлению были задержаны накануне

Фото: Андрей Небытов/Facebook

Фото: Андрей Небытов/Facebook

Глава Главного управления Национальной полиции Андрей Небытов опубликовал на своей странице в Facebook фото подозреваемых в заказном убийстве 31-летней Юлии Зайковской и ее 53-летней матери Надежда Головач, которые пропали по дороги из Броваров в столицу несколько дней назад.

Ранее сообщалось, что на заказное убийство пошел бывший супруг Головач, с которым у них продолжались судебные тяжбы после развода из-за раздела имущества. Мужчина осознавал неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, поэтому пошел на преступление, вступив в сговор со своей третьей женой. Все подозреваемые задержаны.

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Напомним, что две женщины пропали по дороге из Броваров в Киев 17 августа. Их пустую машину позднее нашли правоохранители.

Ранее сообщалось о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк.

Напомним, в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Источник: Сегодня

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