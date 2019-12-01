Застреленный в центре Киева мальчик оказался крестником певицы Ирины Билык

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Погибший во время стрельбы в центре Киева ребенок оказался крестником артистки Ирины Билык.

"Не могу сидеть и делать вид, что ничего не произошло. Убит маленький ребеночек, чудесный малыш, крестной которого я являюсь. Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток, в центре любимого города. Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям их жестокость", – написала она на своей странице в Facebook в воскресенье вечером.

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Фото: Facebook/Ирина Билык

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Как сообщалось, Киеве объявили план-перехват "Сирена". Ищут вооруженных мужчин на Lexus. Предварительно известно, что они сегодня около пяти вечера открыли огонь в центре столицы на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Мишенью нападавших, говорят свидетели, был черный автомобиль. В полиции предполагают, что это не бытовой конфликт, целились в водителя – владельца авто. Впрочем, выжил ли мужчина – неизвестно. Говорят, на его одежде видели пятна крови. А вот трехлетний ребенок, который на момент обстрела находился в салоне, погиб, констатировали медики. Сейчас место трагедии оцеплено полицией. Патрули ищут злоумышленников.

По данным СМИ, за рулем расстрелянного автомобиля находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, а погибший от огнестрельного ранения трехлетний мальчик – это его сын. Таким образом, это могло быть покушение на депутата и бизнесмена.

Кроме того, в соцсетях появилось и видео с перекрестка улиц Льва Толстого и Тарасовской, где случилось нападение.

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