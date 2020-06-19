Мама с малышом выпали из окна в Киеве: соседи рассказали детали трагедии

Стали известны новые подробности резонансного ЧП, произошедшего сегодня утром в центре Киева. Напомним, там с 4 этажа дома №14 на улице Ивана Мазепы выпала женщина с ребенком.

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Корреспондент "Сегодня" побывал на месте происшествия и пообщался с соседями семьи, в которой произошло это горе. Под окнами дома до сих пор есть следы, напоминающие о трагедии.

"Я знаю Наташу и ее маму очень давно. Знаю, что уже продолжительное время Наташа страдала депрессией. Слышала, что она (депрессия – ред.) была по многим причинам. Во-первых, мама Наташи конфликтовала с ее гражданским мужем, была против того, чтобы он появлялся в их квартире. Кроме того, Наташа в последнее время не работает. Ее мама то и дело жаловалась, что денег в семье не хватает, что семья живет на ее пенсию. Но Наташа на работу не шла, она находится в декрете по уходу за своим трехлетним сыном", – рассказала нам жительница этого дома

К этому соседка добавляет: "Сегодня утром была странная ситуация. Когда моя дочь садилась в машину, то случайно увидела, что в квартире Наташи было открыто окно, на подоконнике сидел ее трехлетний сын. Сама Наташа стояла чуть поодаль, выглядела отрешенной. Моя дочь удивилась, почему Наташа не махнула ей рукой, хотя они были давно знакомы, учились в одном классе".

Соседи Наталии также поделились с нами важными деталями, которые могут пролить свет на причины падения женщины из окна.

"В их квартире под самым подоконником стоял стульчик. Поэтому, по нашим предположениям, события могли развиваться так: ребенок со стульчика залез на подоконник, мог баловаться, Наташа могла наклониться за ним, и вместе они выпали. Удар смягчила абрикоса, которая растет прямо под их окнами. Дерево старое, растет здесь с 80-х годов", – рассказала нам жительница дома на улице Мазепы.

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Дом, из окна которого выпала женщина и ребенок. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Также она добавила, что у Наталии, вероятно, есть высшее образование. Своим знакомым она делает маникюр. Кроме сына, у нее есть дочка-школьница. По предположениям соседей и продавцов магазина, который находится в этом доме, вряд ли она совершила попытку самоубийства со своим маленьким сыном на руках.

Сейчас Наталья и ее трехлетний ребенок – в больницах. У мальчика – перелом бедра, к нему поехала бабушка. А у Наталии подозревают серьезный перелом костей таза, сообщили нам в правоохранительных органах.

Ранее в полиции сообщили, что факт падения женщины с ребенком из окна квалифицировали по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители общаются с родственниками женщины, находившиеся в момент трагедии в квартире, и выясняют все обстоятельства этого происшествия.

Ранее мы писали, что в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Тем временем, в Белой Церкви полиция задержала мужчину, который выбросил из окна пятилетнего сына своей сожительницыво время пьяной ссоры с мамой малыша. Травмированного ребенка у подъезда нашли прохожие, они и вызвали полицию и медиков. А виновник происшествия сбежал.

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