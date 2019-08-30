Жестокое убийство таксиста в Киеве: парня зарезали за 70 гривен и два телефона

В момент убийства в машине также находился малолетний ребенок, сейчас он в больнице

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

У молодого таксиста, которого выбросили с перерезанным горлом из машины на Окружной дороге в Киеве, злоумышленники забрали 70 гривен и два мобильных телефона, а также банковские карты. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

Так, уже известно, что по подозрению в данном преступлении задержаны двое граждан Молдовы – мужчина 1985 года рождения и его 25-летняя гражданская жена.

Согласно информации Крищенко, пара, с которой еще был их четырехлетний ребенок, поймали такси случайно. Водителя машины ударили ножом, ребенок находился на рукам у матери. На данный момент малыш находится в больнице.

Тем временем в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

При этом сообщалось об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве. При этом, еще когда полицейским не было известно об убийстве девушки, вместе с родителями и адвокатом парень прибыл в полтавскую полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него было совершено нападение.

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