Жуткое убийство на Глыбочицкой: появились новые подробности

Стали известны новые подробности жуткого убийства на улице Глыбочицкой в Киеве. Напомним, там 30-летний мужчина избил своего отца и зарезал мать. Как рассказали нам правоохранители, установлена предварительная хронология трагедии.

"Конфликт произошел после семейной ссоры. Подозреваемый полиции на месте преступления так и не сообщил, из-за чего именно он убил свою мать. В этом вопросе предстоит разобраться следствию. Но при этом сообщил, что якобы имеет отношение к властным структурам", – рассказали наши источники в МВД.

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В то же время, по данным правоохранителей, есть основания считать, что задержанный употреблял наркотики. На время расследования 30-летний подозреваемый арестован.

"Мужчина находился в депрессивном состоянии от употребления наркотиков, – сообщили нам источники в правоохранительных органах. – Неожиданно начал вести себя неадекватно и угрожать физической расправой родителям. Поводы были надуманными – политические предпочтения, подозрение в краже его вещей и денег. После этого парень схватил кухонный нож и нанес им два удара матери – в грудную клетку и живот. От полученных травм женщина скончалась на месте".

Ранее сообщалось, что в Киевской области 57-летний мужчина убил собственную мать и закрылся у себя в доме. Инцидент произошел в Вышгородском районе.

Также новости "Сегодня" писали, что 45-летний киевлянин в Володарской районной больнице ножом смертельно ранил врача-педиатра. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

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