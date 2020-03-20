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Карантин в Киеве: в парках проходит дезинфекция, но лучше туда не ходить (фото)

20 марта, 22:59

Мила Князьская-Ханова

На Подоле прошла обработка на знаменитой лестнице и на детских площадках

В Подольском районе обрабатывают дезинфицирующими средствами детские и спортивные площадки, расположенные на территории парков и скверов. Санитарную обработку осуществляют совместно КП УЗН Подольского района и КАРС "Киевская служба спасения", рассказали в КГГА.

Вместе с тем, в администрации напомнили: пользоваться детскими площадками в период карантина, который призван уберечь от распространения коронавирусной инфекции, не стоит.

Как сообщалось, противоэпидемические мероприятия продолжаются в столице во исполнение протокола постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Для минимизации распространения инфекции в столице проводится механизированная мойка дорог, мостов и путепроводов. Дезинфицируют также общественный транспорт, жилые дома – лестничные клетки, лифтовые кабины, ручки дверей, лестничные перила и тому подобное.

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Столичная власть призывает киевлян оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости, а также ответственно соблюдать ряд рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.

Ранее в Госпродпотребслубе Киева рассказали, как проверяют выполнения требований по соблюдению карантина в столичных ТРЦ, который действует в Киеве с 12 марта из-за опасности распространения коронавируса. Так, на входах в торговые центры появились медработники, которые визуально определяют, есть ли у посетителя признаки заболевания: лихорадка, насморк. Таким предлагают измерить температуру, а в случае ее выявления посетителя не допускают в помещение и предлагают немедленно проехать в больницу для установления точного диагноза.

Отметим, что общенациональный карантин продлится три недели – с 12 марта до 3 апреля.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин парки служба спасения дезинфекция

Источник: Сегодня

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