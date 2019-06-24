Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Коммуналка

Кличко уволил главу "Киевавтодормоста" из-за ЧП на Осокорках

24 июня, 16:23

Причина – халатное отношение к обязанностям

Фото: kyivtv.com.ua
Фото: kyivtv.com.ua.

Мэр столицы Виталий Кличко уволил и.о. директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея, сообщает КГГА.

"Сегодня произошло событие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на авто, которые проезжали под мостом. Я считаю, что виноват в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам о выявленных проблемах. Я увольняю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" за халатное отношение к своим обязанностям", – заявил Виталий Кличко.

Также мэр столицы поручил Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и сообщить о самых проблемных мостах из тех, где еще не проходят ремонтные работы.

Напомним, около семи часов утра в понедельник, 24 июня, в Киеве возле станции метро "Осокорки" на проезжую часть обрушилась штукатурка с моста. Куски бетона попали на машину, которая ехала в сторону Южного моста. В результате были повреждены капот и передний бампер. Прибывшая полиция перекрыла опасный участок под путепроводом, поскольку есть риск, что обвал продолжится.

Напомним, что в Киеве идут массовые ремонты мостов и путепроводов. Ведутся работы на Южном мосту, Метромосту, на Борщаговском путепроводе и многих других. Водители и киевляне жалуются на пробки и на то, что работы на важных городских артериях идут одновременно. Власти парируют, что многие объекты аварийные и там нужны срочные и капитальные работы.

Отметим, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, чп, мост, осокорки, путепровод, Киевавтодормост

Вы сейчас просматриваете новость " Кличко уволил главу "Киевавтодормоста" из-за ЧП на Осокорках". Другие Коммуналка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве на Осокорках осыпается путепровод: кусок бетона упал на машину (видео)

Сегодня, 09:23

К счастью, никто не пострадал

Киевляне возмутились затянувшимся ремонтом перехода возле станции метро

3 июня, 11:23

Вход в переход к станции "Осокорки" перекрыт уже больше месяца

Спасатели показали последствия крупного пожара на Осокорках в Киеве

4 апреля, 16:58

В результате пожара, к счастью, никто не пострадал

Угроза техногенной катастрофы: в КГГА объяснили снос моста на Осокорках

26 марта, 13:51

Под мостом расположены два коллектора, при повреждении которых правый берег Киева остался бы без канализации

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь президента

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану

Ребров: Ференцварош вылетел из Кубка на седьмой минуте

Муженко: колонна Гиркина из Славянска на Донецк не выходила

Осадчая призналась, чем ее «подкупил» Горбунов

Шевченко и сыновья: Как отдыхает украинская футбольная легенда

Футболисты Динамо и Шахтера вместе тусуются в Турции

На трассе под Днепром водитель нашел мертвого мотоциклиста

Как на самом деле зовут Леди Гагу, Стинга и других звезд

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Грандиозная скидка на мощный вентилятор в городе

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

30 нескучных вопросов ребенку вместо "Как дела в школе"

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь