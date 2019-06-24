Кличко уволил главу "Киевавтодормоста" из-за ЧП на Осокорках

Причина – халатное отношение к обязанностям

Фото: kyivtv.com.ua.

Мэр столицы Виталий Кличко уволил и.о. директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея, сообщает КГГА.

"Сегодня произошло событие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на авто, которые проезжали под мостом. Я считаю, что виноват в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам о выявленных проблемах. Я увольняю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" за халатное отношение к своим обязанностям", – заявил Виталий Кличко.

Также мэр столицы поручил Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА обследовать все искусственные сооружения в столице и сообщить о самых проблемных мостах из тех, где еще не проходят ремонтные работы.

Напомним, около семи часов утра в понедельник, 24 июня, в Киеве возле станции метро "Осокорки" на проезжую часть обрушилась штукатурка с моста. Куски бетона попали на машину, которая ехала в сторону Южного моста. В результате были повреждены капот и передний бампер. Прибывшая полиция перекрыла опасный участок под путепроводом, поскольку есть риск, что обвал продолжится.

Напомним, что в Киеве идут массовые ремонты мостов и путепроводов. Ведутся работы на Южном мосту, Метромосту, на Борщаговском путепроводе и многих других. Водители и киевляне жалуются на пробки и на то, что работы на важных городских артериях идут одновременно. Власти парируют, что многие объекты аварийные и там нужны срочные и капитальные работы.

Отметим, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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