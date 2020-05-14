На "уставшем" путепроводе в Киеве убрали рухнувший забор (фото)

На Новоконстантиновском путепроводе в Киеве, где 13 мая рухнули конструкции, начались первоочередные противоаварийные работы. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Так, специалисты усиливают крепление перил, а те их части, которые находятся в аварийном состоянии, – демонтируют. На их месте разместят временное ограждение.

"Сейчас вдоль путепровода частично ограничено движение по крайней левой полосе. Часть забора, которая оторвалась от крепления, уже убрали. В результате инцидента никто не пострадал", – уточняется в сообщении.

Реклама

При этом коммунальщики заявили, что на путепроводе проведут масштабные ремонтные работы и уже разработан проект капитального ремонта. Он предусматривает обновление как самого путепровода, так и всех съездов.

Новости "Сегодня" писали о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая прошлого года. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

При этом несколько раз стекло трескалось на полу моста.

Реклама

Ранее также сообщалось об аварийном состоянии моста Патона. "Сегодня" специально прогулялись по тротуару моста Патона, общая длина которого составляет 1543 метра. В некоторых местах металлическая ограда отвалилась от основной конструкции, звезды покрылись ржавчиной, а в одном месте звезду закрыли знаком с изображением герба Киева.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама