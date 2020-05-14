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На "уставшем" путепроводе в Киеве убрали рухнувший забор (фото)

14 мая, 08:28

Наталья Руда

Коммунальщики обещают провести масштабные ремонтные работы

На Новоконстантиновском путепроводе в Киеве, где 13 мая рухнули конструкции, начались первоочередные противоаварийные работы. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Так, специалисты усиливают крепление перил, а те их части, которые находятся в аварийном состоянии, – демонтируют. На их месте разместят временное ограждение.

"Сейчас вдоль путепровода частично ограничено движение по крайней левой полосе. Часть забора, которая оторвалась от крепления, уже убрали. В результате инцидента никто не пострадал", – уточняется в сообщении.

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При этом коммунальщики заявили, что на путепроводе проведут масштабные ремонтные работы и уже разработан проект капитального ремонта. Он предусматривает обновление как самого путепровода, так и всех съездов.

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Новости "Сегодня" писали о проблемах на новом пешеходном мосту в центре Киева, который был открыт в конце мая прошлого года. Так, на мосту треснуло высокое антивандальное боковое стекло на перилах.

При этом несколько раз стекло трескалось на полу моста.

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Ранее также сообщалось об аварийном состоянии моста Патона. "Сегодня" специально прогулялись по тротуару моста Патона, общая длина которого составляет 1543 метра. В некоторых местах металлическая ограда отвалилась от основной конструкции, звезды покрылись ржавчиной, а в одном месте звезду закрыли знаком с изображением герба Киева.

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Киев обрушение путепровод

Источник: Сегодня

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