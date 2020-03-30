Отопление в Киеве начнут отключать в конце недели

Отопительный сезон в столице может закончиться уже в конце этой недели, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"По нормативам, мы можем выключать отопление, когда среднесуточная температура – не ниже плюс 8 градусов по Цельсию. До четверга у нас ночью, по прогнозу, пока минусовая температура. А дальше – уже должно потеплеть. Если прогноз не изменится, в конце этой недели мы будем завершать отопительный сезон в городе", – сказал Виталий Кличко.

Он напомнил, что школы, детсады и некоторые административные учреждения в столице уже выключили от отопления раньше.

Ранее сообщалось, что жители столичных многоквартирных домов уже сейчас могут подать заявки на отключение отопления из-за теплой погоды, чтобы не переплачивать.

В тренде У начальника полиции Киева диагностировали коронавирус

Напомним, в этот отопительный сезон в 124 городах снизили тарифы на отопление и провели перерасчет. Среднее снижение суммы в платежках по Украине составило 30%. Но оно различается в зависимости от региона. Дело в том, что процент уменьшения зависит от стоимости газа и от его части в тарифе (в него также входит стоимость транспортировки топлива и наценка газсбыта).

Хотите знать, где тарифы выше – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама