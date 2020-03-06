В КГГА рассказали, как жителям столичных многоэтажек не переплачивать за отопление

Люди уже сейчас могут подать заявку на отключение тепла

Жители столичных многоквартирных домов уже сейчас могут подать заявки на отключение отопления из-за теплой погоды, чтобы не переплачивать. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, в многоквартирных домах должны принять решение об отключении тепла на общедомовых собраниях. Такое решение должны поддержать не менее 75% жителей, а протокол собрания необходимо направить в теплоснабжающие организации – КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция" или другую. Если сразу на собрание не удалось собрать всех жителей, то можно принять решение путем письменного анкетирования и также оформить протокол.

"Самое главное – прийти к консенсусу с большинством соседей. Инициативная группа в составе не менее трех человек должна инициировать и провести собрание. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 75% жителей (считается по площади квартир)", – говорится в сообщении.

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Напомним, что согласно нормам действующего законодательства, орган местной власти может принять решение о прекращении отопительного сезона, когда среднесуточная температура поднимется до +8 градусов по Цельсию в течение трех суток подряд.

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Ранее в КП "Киевтеплоэнерго" объяснили рост сумм в платежках за отопление за январь снижением температуры и ценой на газ.

Ранее украинцам в 124 городах снизили тарифы на отопление и провели перерасчет. Среднее снижение суммы в платежках по Украине составило 30%. Но оно различается в зависимости от региона. Дело в том, что процент уменьшения зависит от стоимости газа и от его части в тарифе (в него также входит стоимость транспортировки топлива и наценка газсбыта).

Хотите знать, где тарифы выше – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

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