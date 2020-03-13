Плата за воду: киевляне снова получат квитанции со взносами

В Киеве в этом месяце жители столицы снова получат квитанции по оплате водоснабжения, в которых будет указана ежеквартальная сумма взносов. Напомним, что ежеквартальные взносы для потребителей многоквартирных домов были введены с декабря прошлого года.

"В этом месяце в платежках за коммунальные услуги снова будет графа с новым ежеквартальным взносом за обслуживание узлов коммерческого учета", - напомнили в пресс-службе "Киевводоканала".

Там уточняют, что к узлу "коммерческого учета" относится общедомовой счетчик и другие конструктивные элементы: трубопроводы, запорная арматура, фильтры и тому подобное. Поставщик еще раз уточнил, что именно "на обслуживание и поддержание в рабочем состоянии всех элементов этого сложного комплекса и будут тратиться взносы".

Взносы платят население и собственники нежилых помещений.

Размер взноса для конкретного дома можно узнать по ссылке.

Размер взносов за обслуживание узла коммерческого учета зависит от количества помещений в доме и количества узлов коммерческого учета на одном доме.

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Фото: Киевводоканал

Как в этом месяце будет выглядеть квитанции с графой взносов от ГИОЦ:

Фото: Киевводоканал

Также смотрите образец квитанции от "Киевводоканала" на примере декабря:

Фото: Киевводоканал

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для "Киевводоканала".

Ранее украинцам в 124 городах снизили тарифы на отопление и провели перерасчет. Среднее снижение суммы в платежках по Украине составило 30%. Но оно различается в зависимости от региона. Дело в том, что процент уменьшения зависит от стоимости газа и от его части в тарифе (в него также входит стоимость транспортировки топлива и наценка газсбыта).

Хотите знать, где тарифы выше – в Украине или Чехии, Дании, Словакии? Ответ вы получите в нашем коротком сюжете:

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