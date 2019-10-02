Прорыв трубы в центре Киева: коммунальщики показали фото

Коммунальные службы уже локализовали прорыв и обещают починить трубопровод до 3 октября

Фото: КГГА

Столичные коммунальщики локализовали эксплуатационное повреждение трубопровода на проезжей части улицы Саксаганского, 13/42, которое произошло сегодня днем, 2 октября. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В результате повреждения, которое было обнаружено сегодня, 2 октября, в 12:29, произошла утечка воды на поверхность. Пострадавших нет. Сейчас повреждение локализовано. На месте работают аварийно-восстановительные бригады и задействована спецтехника", - говорится в сообщении.

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Как уточнили в "Киевтеплоэнерго", ремонтные работы планируют завершить 3 октября, добавив, что этот трубопровод находится в эксплуатации 47 лет.

Также в сети появились новые видео с места ЧП.

Напомним, что в центре Киева утром 3 июня произошла очередная авария на трубопроводе на улице Деловой. В результате ЧП улицу залило водой. Повреждение произошло во время проведения гидравлических испытаний на теплоисточнике ТЭЦ-5. В апреле на Деловой в результате прорыва трубы с горячей водой провалился асфальт. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

Также недавно в Киеве в результате прорыва на трубопроводе затопило участок Железнодорожного шоссе.

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