Скандал вокруг ТРЦ у станции метро "Лесная" в Киеве: появилась реакция коммунальщиков

Коммунальщики заявляют, что территория, на которой уничтожаются деревья, не входит в парк "Киото"

Фото: facebook.com

Столичные коммунальщики отреагировали на ситуацию вокруг строительства ТРЦ возле станции метро "Лесная"и уничтожение деревьев на территории застройки.

В частности, как сообщает пресс-служба КО "Киевзеленстрой" на своей странице в Facebook, Киеврада 18.11.2004 передала ООО "Жен Сан" земельный участок площадью 4,01 га в долгосрочную аренду на 25 лет для "строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгового центра с многоэтажным паркингом и реконструкции площади возле станции метро "Лесная".

По данным коммунальщиков, территория, которая сдана в аренду ООО "Жен Сан", не входит в состав зеленой зоны территории парка "Киото".

Фото: КО "Киевзеленстрой" Реклама

"Данный участок граничит с парком, который в 2018 году был объявлен парком-памятником садово-паркового искусства местного значения (решение Киевского городского совета от 22 марта 2018 года № 376/4440). КО "Киевзеленстрой" подготовило обращение к Государственной экологической инспекции Украины о проведении внеплановой проверки для выяснения всех обстоятельств в части удаления зеленых насаждений на территории строительства", – уточнили в "Киевзеленстрое".

Ранее "Сегодня" подробно писали о сложившейся ситуации вокруг стройки у станции метро "Лесная".

Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6 в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной, нарушив Водный кодекс Украины.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама