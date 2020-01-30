Столичные коммунальщики рассказали, как экономить соль для посыпки дорог

По данным "Киевавтодора", на улицах Киева работают 229 единицы снегоуборочной и 33 единицы дополнительной техники

Запорожские коммунальщики круглосуточно чистят дороги от снега и гололеда / Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

Столичные коммунальщики чистят улицы от мокрого снега, который выпал в городе вечером 29 января и уже существенно подтаял.

Как сообщает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор", ночью и утром на дорогах и тротуарах столицы работает 229 единицы снегоуборочной и 33 единицы дополнительной техники.

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При этом улицы обрабатывают жидкими хлоридами, что позволяет экономить техническую соль.

"Активно применяем технологию обработки улиц жидкими хлоридами. Это экономит использование соли, покрытие дольше остается устойчивым к образованию гололеда", – уточнили в КК.

Остановки, лестницы, узкие тротуары обрабатывают 194 дорожника в составе 30 бригад ручной уборки.

В "Киевавтодоре" отметили, что в случае снегопадов, коммунальная корпорация подготовила 418 единиц снегоуборочной техники.

Напомним, что 30 января в Киеве и области снова обещают мокрый снег, сильные порывы ветра и гололедицу.

Отметим, прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса. Вместе с тем, судя по прогнозам сетевых ресурсов, киевлян в феврале ожидают самые настоящие погодные "качели" – от температуры воздуха в -11 градусов в начале месяца до +11 градусов во второй его половине, поэтому не исключены новые рекорды.

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