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Тендер по реконструкции Пейзажной аллеи отменили: названа причина

21 февраля, 17:45

Александр Марущак

Тендер должен был состоятся 13 февраля, но был отменен

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" отменила тендер на реконструкцию Пейзажной аллеи, поскольку заявку на участие подала только одна компания. Аукцион должен был состояться 13 февраля. Напомним, реконструкция Пейзажной аллеи обойдется городскому бюджету в более 123 миллиона гривен.

"Тендер отменили, поскольку участие только одной компании – это нарушение законодательства. На днях должен быть оглашен повторный тендер. Мы надеемся, что он состоится. Работы на Пейзажной аллее, как и раньше, планируем начать уже в марте, чтобы выполнить большую часть работ до активного сезона прогулок. Если с этим затянуть, то горожанам придется гулять по разрытой территории", – сообщили сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

Как мы сообщали ранее, проект реконструкции Пейзажной аллеи уже прошел экспертизу.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook показал видео, как идет реконструкция столичного зоопарка.

Также сообщалось, что киевляне обеспокоились судьбой деревьев в кадках, которые ранее украшали залитую в бетон Почтовую площадь. Перед холодами деревья в кадках свезли в одно место на площади (ближе к зданию "Киевпастранса"), где они простояли всю зиму и находятся сейчас.

Также мы писали, что в Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев.

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Киев реконструкция пейзажная алеея киевавтодор

Источник: Сегодня

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