В Киеве из-за коронавируса дезинфицируют бюветы

Продолжают санобработку и в жилых домах

В Киеве в связи с распространением коронавируса специалисты проводят дезинфекцию бюветов. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"Мы продолжаем проводить дезинфекцию мест и локаций, которыми пользуемся часто. Провели обработку бюветных комплексов. Продолжается санитарная обработка жилых домов", – написал Пантелеев на своей странице в Facebook.

Также Пантелеев опубликовал фото обработки.

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Напомним, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 31 случай был выявлен в Киеве, а в Киевской области – 22 случая.

В столице при этом с 23 марта усилены карантинные меры – общественный транспорт перевозит пассажиров только по специальным билетам. Детские площадки, школы, университеты, сады, ТРЦ, кинотеатры, спортивные комплексы в городе не работают. Также были отменены все массовые мероприятия и концерты.

Также закрыты на карантин ярмарки и рынки, "наливайки" и киоски, продающие еду. В частности, которые готовят шаурму.

Отметим, что по данным столичной власти, в результате карантина столица может потерять миллиард гривен. При этом экономические эксперты говорят, что из-за карантина Украина потеряет 2-5% своего ВВП. Как Кабмин реагирует на ситуацию, смотрите на видео:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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