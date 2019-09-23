В Киеве на ремонт закрыли пешеходный мост

После реконструкции на мосту будут работать лифты и появятся новые ступени

Фото: facebook.com/poltsad

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В Киеве начался ремонт на пехеходном мосту по улице Леся Курбаса. Переход, соединяющий ул. Тулузы и ул. Серкова, будет закрыт для прохода до конца 2019 года, сообщили в "Киевавтодоре".

"На сооружении мы заменим прогоны, построим новые опоры, ступени. Для удобства пользования построим лифты", – рассказали в дорожной корпорации.

Первый этап работ дорожники планируют закончить до конца года. Во время этого этапа путепровод будет закрыт для пешеходов. Весь комплекс работ продлится до конца мая 2020 года.

Напомним, на Борщаговском мосту на пересечении проспекта Комарова и Леся Курбаса открыли одну полосу для автотранспорта в сторону центра города. Строители рассказывают, что на мосту уложили новые деформационные швы, благодаря которым вибрации от машин почти не ощущаются.

В КГГА обещают запустить скоростной уже 1 октября, но рабочие сомневаются, что успеют.

Ранее мы показывали фото Борщаговского путепровода, который превратился в решето.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по возведению нового Шулявского путепровода.

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