Взрыв на Позняках: в столичной многоэтажке сохраняется угроза обрушения

В пятый подъезд дома на улице Крушельницкой, где был взрыв, пустили жителей

В жилом доме на Позняках в Киеве, где утром 21 июня произошел взрыв, сохраняется возможность внезапного обрушения здания. Об этом сообщил начальник управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук в эфире "Громадського радио".

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"Конечно, здание неустойчиво, и в настоящее время сохраняется возможность его внезапного разрушения, поэтому сейчас спасатели выставили инструментальный пост, который постоянно в режиме 24/7 контролирует техническое состояние этого здания", – сказал Ткачук.

Он уточнил, что в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5 отселен только аварийный участок – шестой подъезд, а в пятый подъезд после проверки уже пустили жителей. На данный момент в школе-интернате на Харьковском шоссе остаются около 30 жильцов взорвавшегося дома.

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"Это здание панельное, поэтому будет не так просто его восстановить, поэтому будет решение технической лаборатории", – добавил Ткачук.

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По его словам, специалисты также проверили соседний дом на улице Григоренко, 41 и никаких повреждений не выявили.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на этой неделе пострадавшим жителям и родственникам погибших при взрыве дома на Позняках будет оказана материальная помощь.

Напомним, что взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках произошел утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин.

Основной версией трагедии в доме на улице Саломеи Крушельницкой, 1/5 полиция называет взрыв газовоздушной смеси. Для решения жилищной проблемы жильцов аварийного дома, как писали новости "Сегодня", власти столицы готовы выделить 30 миллионов гривен.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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