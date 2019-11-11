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Пьяный водитель не заметил, как выронил пассажира под Ровно: видео

11 ноября, 17:33

Выпавший пассажир скончался в больнице

Пьяный водитель на Ровенщине не заметил, как сбросил пассажира. Тяжело травмированного человека нашли на обочине. Позднее 35-тилетний мужчина скончался в больнице. Погибшего подвозил односельчанин, но не справился с управлением и снес забор. В машине оторвались задние двери, из которых на дорогу и вылетел пассажир. Водителя нашли дома пьяным. По его словам, аварии он не помнит.

Проблема пьяных водителей остро стоит в Украине. Буквально сегодня выяснилось, что виновный в смертельном ДТП на столичных Осокорках, 21-летний водитель Lexus был пьян. Сейчас он задержан и по поводу аварии было открыто уголовное производство.

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

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ДТП ровненская область пьяный водитель

Источник: Сегодня

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