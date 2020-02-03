"Чья это бусинка": соцсети растрогал Smart, который "спрятался" в подземном переходе (фото)

Маленькую машинку заметили в подземном переходе на бульваре Дружбы Народов

Что подарить на день автомобилиста 2019 / Фото: Pixabay

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В центре Киева заметили автомобиль марки Smart, который водитель припарковал в совссем неподходящем для машин месте – в подземном пешеходном переходе. Фотографию маленькой машинки опубликовал паблик "Киев Оперативный".

"А чья это такая настолько испуганная бусинка, которая заехала и спряталась в подземном переходе на Дружбы Народов?", – гласит подпись к фотографии "героя парковки".

Однако, если обычно нарушители, бросающие свои авто в неположенном месте вызывают гнев или даже самосуд с погромом машины, маленький одинокий автомобиль растрогал пользователей соцсетей.

"Чур, я в домике", "картинка умиляет", "прогноз погоды плохой прочитала", – пишут люди в комментариях к фото.

Не обошлось и без самой известной темы для шуток на этой неделе – о собаке и платежках за газ.

"Бедняжка, скрывается. Видимо решила, что кто-то воспримет ее как пса и оплатит ею свои коммунальные", – иронизирует Romio Gurochkin.

Тем временем, по словах местных жителей, машины в этом пешеходном переходе на бульваре Дружбы Народов бывали и раньше.

"Мы по этому подземному переходу на "уазиках" катались, лет 20 назад. А вы "Смарту" удивляетесь", – пишет Андрей Большаков.

Как сообщали новости "Сегодня", в Киеве вырастут штрафы за неправильную парковку, а автомобили будут отвозить на штраф-площадку. Большинство водителей-нарушителей – киевляне, на втором месте – автовладельцы с пропиской в ​​Киевской области, на третьем – с донецкими номерами.

Ранее мы также писали, что в Киеве начали работать новые эвакуаторы белого цвета, которые убирают авто нарушителей меньше чем за минуту.

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