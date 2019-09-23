Дети без прививок: сколько их в школах и садиках Киева

Прививки детям: за и против / Фото: Pixabay

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В садах и школах столицы посчитали детей, у которых есть и нет прививок. Данные были получены на основании справок, выданных в медицинских учреждениях родителям детей. Сейчас непривитых детей в школах Киева – 6,7%, в садах – 9,6%, включая тех, кому вакцинация противопоказана, сообщает КГГА.

В горадминистрации отмечают, что по сравнению с 2018 годом, количество непривитых детей в столичных учебных заведениях уменьшилась почти вдвое.

"Медики утверждают, что несмотря на такую ​​положительную тенденцию, 16% непривитых детей, которые каждый день посещают школы, детские сады, различные кружки и секции, – достаточно большой показатель. Поэтому опасность вспышки вакциноуправляемых инфекционных болезней в детских коллективах сохраняется на высоком уровне", – говорится в сообщении КГГА.

Департамент здравоохранения и департамент образования и науки рекомендуют всем родителям, дети которых еще не получили плановые прививки, позаботиться о здоровье своих детей и осуществить процедуру вакцинации, предварительно получив консультацию у семейного врача. Это существенно повлияет на создание коллективного иммунитета в целом и обезопасит здоровье ребенка. Также чиновники напоминают, что профилактические прививки против туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка и кори в Украине являются обязательными по закону, а малышам, не получившим вакцинации по календарю прививок, посещение детских учреждений не разрешается.

"Если ребенок не имеет прививок, родители имеют право выбрать альтернативную форму обучения. Учебные заведения Киева готовы обеспечить доступ к качественному образованию всем ученикам по индивидуальной траектории", – отметили в КГГА.

По календарю прививок, дети до 6 лет должны иметь прививки против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и Хиб-инфекции. В 6 лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сделал ревакцинацию против дифтерии и столбняка в Центре первичной медико-санитарной помощи № 1 Шевченковского района столицы. Таким образом, градоначальник решил на собственном примере показать, что прививки – это необходимо.

В прошлом году Министерство образования и науки совместно с МОЗ выдало указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Соответствующий документ с подписями Ульяны Супрун и Лилии Гриневич был разослан председателям областных и Киевской городской государственной администрации.

При этомВерховный суд Украины ранее окончательно постановил, что ребенок без обязательных прививок не может посещать садик.

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