До +6 градусов и солнце: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

Днем температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов, ночью будет -1...1 градус

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве в пятницу, 20 декабря, ожидается солнечная и сухая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентре.

Днем температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов, ночью будет -1...1 градус.

Такая же погода будет и по всей области, в Тетереве и Мироновке дневная температура поднимется до +5...+7 градусов.

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Как сообщала Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, 17 декабря в столице был превышен рекорд максимальной температуры воздуха. После полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 °С, что на 1,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

При этом, 16 декабря в Киеве температура воздуха составила +6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

Ранее в столице из-за аномально теплой для этого времени года погоды зацвели жимолость и одуванчики.

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