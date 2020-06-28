Українська
$ 26,7
29,91
  1. Последние новости Украины

В Минздраве рассказали, нужно ли носить маски на пляже

28 июня, 11:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине пляжный сезон в разгаре, но и карантин еще никто не отменял

Украинцам не нужно одевать маску во время отдыха на пляже при условии, если соблюдена социальная дистанция. Об это заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается пляжей, работа которых разрешена в условиях адаптивного карантина… Основным таки критерием и рекомендацией, которой нужно пользоваться, – соблюдение социальной дистанции. Мы говорим, что носить маски на свежем воздухе нет необходимости, если вы не находитесь в большом скоплении людей. Если вы соблюдаете на пляже социальную дистанцию в 1,5 метра, то пользоваться масками в таком случае не нужно", – сказал он.

Реклама

Степанов отметил, что в случае большого скопления людей на пляже нужно пользоваться маской.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, что в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний подтвердили, что морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, поэтому и разрешили открыть пляжный сезон в Украине. Он отмечал, что даже несмотря на способность этих бактерий выживать в пресной воде, ученые утверждают, что в реках с проточной водой подхватить вирус очень сложно, разве что при близком контакте. Читайте подробней, как не подхватить коронавирус на отдыхе.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пляж маска Максим Степанов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Львове умерла глава лабораторного центра: у нее диагностировали коронавирус
Во Львове умерла глава лабораторного центра: у нее диагностировали коронавирусЗапад
В Одессе вспышку коронавируса обнаружили на известном рынке: кто заразился
В Одессе вспышку коронавируса обнаружили на известном рынке: кто заразилсяОдесса
В Киеве новый антирекорд по коронавирусу: появились данные за сутки
В Киеве новый антирекорд по коронавирусу: появились данные за суткиПроисшествия
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммы
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммыПолитика
Зеленский раздал ордена ко Дню Конституции и сделал Потапа заслуженным артистом
Зеленский раздал ордена ко Дню Конституции и сделал Потапа заслуженным артистомПолитика
В армии резко возросло число заболевших COVID-19: что известно
В армии резко возросло число заболевших COVID-19: что известноУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять