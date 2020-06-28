В Минздраве рассказали, нужно ли носить маски на пляже

В Украине пляжный сезон в разгаре, но и карантин еще никто не отменял

Украинцам не нужно одевать маску во время отдыха на пляже при условии, если соблюдена социальная дистанция. Об это заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Что касается пляжей, работа которых разрешена в условиях адаптивного карантина… Основным таки критерием и рекомендацией, которой нужно пользоваться, – соблюдение социальной дистанции. Мы говорим, что носить маски на свежем воздухе нет необходимости, если вы не находитесь в большом скоплении людей. Если вы соблюдаете на пляже социальную дистанцию в 1,5 метра, то пользоваться масками в таком случае не нужно", – сказал он.

Реклама

Степанов отметил, что в случае большого скопления людей на пляже нужно пользоваться маской.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, что в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний подтвердили, что морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, поэтому и разрешили открыть пляжный сезон в Украине. Он отмечал, что даже несмотря на способность этих бактерий выживать в пресной воде, ученые утверждают, что в реках с проточной водой подхватить вирус очень сложно, разве что при близком контакте. Читайте подробней, как не подхватить коронавирус на отдыхе.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама