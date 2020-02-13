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"Египетскую жрицу" вернули в центр Киева (фото)

13 февраля, 09:55

Скульптуру немного укоротили и поставили на клумбу с забором

Фото: Киевзеленстрой

Фото: Киевзеленстрой

Деревянную скульптуру "египетская жрица", которую ранее спилили в центре Киева, вернули на улицу Золотоворотскую в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба КО "Киевзеленстрой".

"Египетские жрицу" демонтировали работники КП СЗН Шевченковского района, поскольку она была аварийной, качалась и очередное селфи у нее могло иметь неприятные последствия – древесина у подножия сгнила. Были опасения, что гниль могла "разрастись" глубоко внутрь. И киевский памятник спасли – статую немного укоротили, чтобы удалить рыхлую древесину, и обработали специальным защитным средством", – говорится в сообщении.

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Скульптуру установили на клумбу, обнесенную забором, и киевляне в социальных сетях сетуют на то, что теперь придется перелазить через забор, чтобы сделать фото у "египетской жрицы".

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Кроме того, в районе ДВРЗ вспыхнул скандал из-за меток на деревьях, которые люди заметили в лесу в районе улицы Рогозовской.

Вместе с тем, в Киевской области на территории Первомайского лесничества лес превращается в пустыню. Защитники природы обвиняют в вырубке лесников, отмечая, что те под видом санитарных зачисток срезают здоровые деревья.

Также строительство метро на Виноградарь в Киеве снова оказалось в эпицентре скандала из-за вырубки деревьев на улице Межевой.

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Киев статуя скульптура

Источник: Сегодня

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