Экс-мэру Ирпеня, который баллотируется в Раду, анонсировали подозрение

Карплюка пригласили в Генпрокуратуру для вручения подозрения

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура Украины анонсировала подозрение бывшему мэру Ирпеня Владимиру Карплюку, который баллотируется в народные депутаты. Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Сегодня на 12:00 в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и других процессуальных действий приглашен бывший глава города Ирпень Владимир Карплюк. Опережая заявления о "политических преследованиях", отмечу лишь, что в уголовном производстве, где фигурирует известный мэр Киевской области, только сплошная экономика", – написала Сарган.

Ранее в Киевской области полиция объявила подозрение кандидату в народные депутаты.

Также сообщалось, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил о подготовке новых подозрений топ-чиновникам. По его словам, антикоррупционеры взялись не только за государственных чиновников, но и судей.

Напомним, главного налогового ревизора ГУ ГФС в г. Киеве задержали со взяткой на рабочем месте.

Также отмечалось, что в Украине выросло количество взяток.

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