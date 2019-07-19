Экс-мэру Ирпеня, который баллотируется в Раду, анонсировали подозрение
Карплюка пригласили в Генпрокуратуру для вручения подозрения
Генеральная прокуратура Украины анонсировала подозрение бывшему мэру Ирпеня Владимиру Карплюку, который баллотируется в народные депутаты. Об этом сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
"Сегодня на 12:00 в Генеральную прокуратуру для вручения подозрения и других процессуальных действий приглашен бывший глава города Ирпень Владимир Карплюк. Опережая заявления о "политических преследованиях", отмечу лишь, что в уголовном производстве, где фигурирует известный мэр Киевской области, только сплошная экономика", – написала Сарган.
Ранее в Киевской области полиция объявила подозрение кандидату в народные депутаты.
Также сообщалось, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил о подготовке новых подозрений топ-чиновникам. По его словам, антикоррупционеры взялись не только за государственных чиновников, но и судей.
Напомним, главного налогового ревизора ГУ ГФС в г. Киеве задержали со взяткой на рабочем месте.
Также отмечалось, что в Украине выросло количество взяток.
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